Zoek je een opleiding in de financiële sector

Ben je bijna klaar met de middelbare school of met je mbo opleiding? En ben je aan het rondkijken naar een opleiding in de financiële sector? Misschien is een beroep als accountant Genemuiden dan iets voor jou, bij bijvoorbeeld de Zwolse Adviesgroep in Genemuiden? In dit blog nemen we je mee in meerdere financiële beroepen.

Accountant worden

Binnen het vak accountancy kun je in eerste instantie kiezen voor Administratieconsulent of Registeraccountant. Heb jij meer met administratie? Dan kun je het beste kiezen voor Administratieconsulent. Ga je graag een langdurige relatie aan met klanten door hen te adviseren? Dan is Registeraccount meer voor jou. Binnen de accountancy houd je je onder andere bezig met het maken van jaarrekeningen, het verwerken van administraties, het doen van aangiftes, het maken van managementrapportages en het adviseren van de klant op financieel gebied.

Hypotheekadviseur

Heb jij kijk op de woning- of vastgoedmarkt? En lijkt het jou leuk om hypotheken te adviseren? Dan is het beroep hypotheekadviseur echt iets voor jou. Als hypotheekadviseur kun je aan de slag bij een bank of een onafhankelijk adviesbureau. Net wat bij je past. Wil je meerdere hypotheken adviseren? Dan kun je het beste aan de slag gaan bij een onafhankelijk adviesbureau. Bij een bank adviseer je vaak alleen de hypotheekvormen van de bank zelf. In dit beroep voer je adviesgesprekken met klanten, bemiddel je tussen de klant en de hypotheekverstrekker. En zorg je dat alles van a tot z wordt geregeld rond de hypotheek.

Werken bij een verzekeraar

Wil je aan de slag bij een verzekeraar en mensen adviseren hoe zij zich het beste kunnen verzekeren? Dan is het beroep verzekeringsagent of -adviseur iets voor jou. Je adviseert mensen welke verzekeringen zij het beste kunnen afsluiten binnen hun persoonlijke situatie. Bij een verzekeraar zijn er natuurlijk nog meer beroepsmogelijkheden, zoals het afhandelen van schademeldingen. Net wat jij leuk vindt om te doen. Weet jij al welke opleiding jij wilt gaan volgen?