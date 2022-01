Ben jij eigenaar van een mooi pand of kantoor? Heb jij meerdere collega’s die 32 tot 40 uur op kantoor zijn en mist jouw kantoor enige inspiratie en gezelligheid. Dan is het tijd voor een herinrichting. Wij hebben enkele tips voor je opgesomd!

Maak gebruik van kleur op de wanden

Lijkt jouw kantoor op een bijgebouw/lesgebouw van vroeger op school? Dan is er echt werk aan de winkel. Niemand wordt namelijk blij van een saaie witte muur. Wees creatief met de kleurstelling, maar stem dit wel af op jouw doelgroep. Komen er ook klanten op de muur? Wees dan creatief met bijvoorbeeld jouw USP’s, diensten, etc. Zorg voor een goede balans en zorg voor een rode draad door alle kantoren heen.

Zorg voor groen – kantoorplanten zijn hip!

Interieurbeplanting, een begrip dat al jaren bij interieurontwerpers hoog in vaandel staat. Kantoorbeplanting zorgt ervoor dat het kantoor een huiselijk gevoel krijgt. Het wordt gezelliger, zorgt voor minder stress en uiteindelijk ook voor meer productiviteit. Je kunt kiezen voor echte planten (dit vergt natuurlijk ook onderhoud, waarbij je iedereen op de afdeling verantwoordelijk kan maken) of voor kunstplanten. Geloof ons, een groen kantoor doet wonderen!

Zorg voor ontspanning

Hard werken moeten worden beloond. Zorg ervoor dat jouw medewerkers kunnen ontspannen. Tijdens pauze of gewoon even een momentje rust; het is belangrijk dat medewerkers hun spanningsboog behouden. Je kunt een mooie bank plaatsen, zorgen voor een televisie met een playstation of een koffiecorner. Je zult merken dat dit ook altijd goed valt bij (potentiële) klanten die langskomen.