De Grondwet is het belangrijkste document van ons land. Het bevat immers al onze grondrechten. Elke advocaat in Zwolle moet het kennen. Verder wordt in de Grondwet ook geregeld hoe de Nederlandse staat moet worden ingericht. Maar, kunnen we deze Grondwet ook veranderen?

Het korte antwoord? Ja. Het lange antwoord? Het is lastig. Het is niet zo makkelijk als het inhuren van een jurist in Harderwijk bijvoorbeeld. Maar, waarom zou je de Grondwet willen aanpassen?

Het ontstaan van de Grondwet

Officieel stamt onze Grondwet uit 1814, nadat de Franse troepen uit ons land waren vertrokken. Sinds die tijd zijn er een aantal herzieningen geweest, bijvoorbeeld al in 1815 en 1848. De herziening van 1848 was vooral belangrijk, omdat deze herziening wordt gezien als de begin van onze democratie.

Dat is best lang geleden. Is de Grondwet in het huidige jaar gedateerd? Volgens velen wel. Er zijn een aantal voorstellen om de Grondwet te herzien. Een van deze voorstellen, volgens de Rijksoverheid, is de modernisering van het briefgeheim, telefoongeheim en telegraafgeheim. Maar voordat zo’n voorstel in de Grondwet kan worden aangepast, is er een heel proces dat moet worden doorlopen.

Hoe wordt de Grondwet aangepast?

Ten eerste moet iemand in de regering een voorstel indienen tot grondwetswijziging. Hierna nemen de Tweede en Eerste kamer in een 1e lezing dit wetsvoorstel aan met een gewone meerderheid. Dit wordt ook wel de overwegingswet of de verklaringswet genoemd. Ten derde moet er een nieuwe Tweede Kamer komen, dit gebeurt natuurlijk elke vier jaar met de verkiezingen. Zo kunnen kiezers hun mening uiten over de wetswijziging. Daarna moet het eerste voorstel dat is aangenomen tijdens de 1e lezing weer ingediend worden bij de nieuwe Tweede Kamer.

Vervolgens stemmen de Tweede en Eerste Kamer op het wetsvoorstel tijdens een 2e lezing. Het wetsvoorstel wordt aangenomen wanneer een tweederde meerderheid ‘voor’ stemt. Als dit het geval is, wordt het wetsvoorstel ondertekend door de koning en 1 of meer ministers of staatssecretarissen. Als laatste komt er een publicatie in het Staatsblad waarin de wijziging wordt genoteerd. Daarna treedt de wijziging direct in werking.

Dat is geen makkelijke opgave, toch? Zo’n grondwetswijziging kan jaren overheen gaan en uiteindelijk niet eens worden aangenomen! Daarom gebeurt het natuurlijk niet zo vaak. De laatste grote grondwetswijziging was in 1983. Daarna is de Grondwet nog op kleine punten aangepast. Wat zou jij anders willen zien in de wet?