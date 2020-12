Woonkamer inrichten? 3 tips!

De woonkamer is een plek waar thuiskomen ook écht als thuiskomen moet voelen. Je moet er even heerlijk tot rust kunnen komen, maar ook gezellige avonden kunnen doorbrengen met vrienden en/of familie. Alleen, hoe zorg je ervoor dat je woonkamer dit ook echt uitstraalt? Wij geven je 3 tips om aan te denken!

De ruimte

De ruimte is heel bepalend voor hoe de sfeer is. In een kleine kamer creëer je namelijk heel snel een gezellig en knus gevoel terwijl dit in een grotere kamer niet altijd even makkelijk is. Afhankelijk van de ruimte moet je dus slim omgaan met de indeling van het interieur. Omdat dit niet altijd even gemakkelijk is, doe je er altijd verstandig aan om langs te gaan bij een woonwinkel nabij Tilburg. Breng bijvoorbeeld eens een bezoek aan Bastiaansen Wonen. De medewerkers in deze winkel kunnen je namelijk voorzien van het beste interieuradvies op het gebied van meubels in Breda en omstreken!

De bank

De meeste mensen brengen heel wat uurtjes door op de bank. Dit is dus een erg belangrijk meubelstuk. Tegenwoordig kun je kiezen uit eindeloze mogelijkheden qua model, kleur en stof. Heb je een groot gezin of heb je vaak mensen over de vloer? Ga dan voor een lekkere grote bank in een L vorm. Hier passen vaak in ieder geval zo’n 5 tot 6 mensen op. Heb je niet zo heel veel ruimte, maar wil je zelf wel lekker kunnen relaxen? Ga dan voor een wat kleinere hoekbank.

De eethoek

Ook de eethoek is erg belangrijk om gezellig aan te eten en te borrelen. Een eethoek moet daarom zowel praktisch als comfortabel zijn. Het is daarom niet zo slim om lukraak een tafel en een paar stoelen te kiezen die je mooi vindt. Zet ze altijd even bij elkaar en ga er ook een tijdje aan zitten om te ervaren hoe dit is.