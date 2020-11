Wonen in Zwolle. Waarom?

Zwolle. Een historische stad aan de IJssel. Een stad in de bloei van haar leven met het karakteristieke oude centrum en de moderne wijk Stadshagen. Maar waarom zou je gaan wonen in Zwolle? Naast de centrale ligging, heeft Zwolle jou als inwoner veel te bieden. We noemen hieronder een aantal leuke zaken.

Winkelen in hartje Zwolle.

Je kan heerlijk winkelen in Zwolle. Dat staat vast. Naast de vele bekende winkelketens, zijn er in de binnenstad vele kleine boetiekjes te vinden. Daarnaast is er een enorme diversiteit. Van schoenenwinkel tot lingeriewinkel tot een modezaak in Zwolle; je vindt het allemaal in het Museumkwartier.

Voetbalclub

Ben jij helemaal gek van voetbal? Dan zit je in Zwolle natuurlijk ook goed. Bezoek wedstrijden van de PEC Zwolle en wordt supporter van de club aan de IJssel. Daarnaast is het altijd gezellig op wedstrijddagen in de stad. Drink jij binnenkort een biertje tussen de supporters?

De stad Zwolle

Toerist in eigen stad? Dat kan in Zwolle. Zwolle is een geweldige stad waar je heerlijk op een vrije zaterdagmiddag kunt wandelen door het historische centrum met oude grachten en bruggen. Daarnaast staan de oude stadsmuren er nog. Maar ook kan je op een zonnige dag liggen op het stadsstrand.

Woonwijken

Zwolle heeft, zoals iedere grote stad, meerdere woonwijken. Hierdoor is de keuze ook enorm. Wil jij het liefst wonen dichtbij het centrum? Dan zijn de wijken Wipstrik en Diezerpoort zeker het bekijken waard. Of ben je juist op zoek naar een jonge wijk met veel veldjes en groenvoorziening? Dan is wellicht Stadshagen of Holtenbroek een ideale wijk om te wonen. In deze wijken vind je ook de afwisseling tussen huur en koophuizen.