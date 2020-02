Windscherm terras

Een windscherm op je terras zorgt ervoor dat je veel meer buiten kunt gaan zitten. Nederland kent veel wind en die zorgt ervoor dat mensen hun terras niet gebruiken als het hard waait. Een windscherm daarentegen haalt de mensen naar buiten. In het zonnetje en uit de wind kun je al snel even buiten zitten (zelfs in de winter met je jas aan) en genieten van je kopje koffie of thee. Benieuwd wat er op het gebied van windschermen te koop is? Ga voor het aanbod naar de website van Xterior, ook voor parasols kun je daar prima terecht.

Windscherm horeca

Noem het een windscherm, een terrasscherm of een horeca windscherm, het doel is bij allemaal hetzelfde, uit de wind zitten! Naast beschutting tegen de wind zorgt het voor wat privacy ook al is het een glazen uitvoering. Zeker als naast het terras een pad loopt en dat is vaak het geval. Een terras dient er verzorgd uit te zien om mensen aan te trekken. Een fraai glazen windscherm kan daar prima aan bij dragen. Het moet op een professionele manier worden gemonteerd, voor een lange levensduur en voor de veiligheid van bezoekers van het terras en de voorbijgangers. Het windscherm dient stormbestendig te zijn. Kies voor Xterior en je kiest voor kwaliteit.