Wil je afvallen? Gebruik een voedingsschema!

Als je graag wat af wilt vallen, dan is het goed om gebruik te maken van een voedingsschema. Het kan best lastig zijn om zonder hulp de nodige kilo’s kwijt te raken. Want wat kun je nu het beste eten en op welk moment? Je kunt er dan voor kiezen om een dieet te gaan volgen, maar een voedingsschema dat bij jou past is vaak een betere keus. Hiermee haal je niet alleen op de korte termijn resultaat, je kunt dit resultaat ook op de lange termijn vasthouden. En dat is belangrijk, anders verval je al snel in jojo-gedrag en daar wordt je lichaam niet gezonder van!

Voedingsschema op maat

Wat is nu het probleem met de diëten die je kunt vinden? Het grootste probleem is dat deze niet toegesneden zijn op jouw specifieke situatie, terwijl dit bij een voedingsschema op maat wel het geval is. Waarom is dit nu belangrijk? Dit is belangrijk omdat er dan rekening kan worden gehouden met:

producten die je niet kunt of wilt eten

hoe jouw dagelijkse leven eruit ziet

het doel dat jij voor ogen hebt

jouw specifieke lichamelijke kenmerken

Bij een standaard dieet wordt er uitgegaan van de gemiddelde mens. Maar geen mens is natuurlijk gemiddeld. Daarom werken voor veel mensen de standaard diëten ook niet, terwijl zij wel baat hebben bij een voedingsschema. Bij een dieet gaat het vaak alleen om het sterk inperken van het aantal calorieën dat je op een dag mag eten. Maar waar jouw lichaam behoefte aan heeft, daar wordt niet naar gekeken. En dit kan natuurlijk sterk verschillen. Ben jij bijna twee meter lang, dan heeft jouw lichaam een veel grotere energiebehoefte dan wanneer je één meter zestig groot bent. En iemand die de hele dag op kantoor achter de computer zit te werken, heeft een veel kleinere energiebehoefte dan iemand die overdag actief bezig is, als bijvoorbeeld hovenier, schoonmaker of gymleraar. Bij een persoonlijk voedingsschema kan hier rekening mee worden gehouden.

Houvast

Daarnaast biedt een voedingsschema dat speciaal voor jou is opgesteld ook gewoon veel meer houvast. Bij een dieet, welk dieet dan ook, vind je vaak alleen maar algemene richtlijnen van dingen die je wel of niet mag eten en wat voorbeelden van een dagmenu. Verder moet je het dan zelf uitzoeken. Dat kan best lastig zijn, helemaal als het redelijk afwijkt van jouw standaard eetpatroon. Doordat dit echt toegesneden is op jouw specifieke situatie, kun je er ook zeker van zijn dat je hier fit bij blijft, dat je alle voedingsstoffen binnen krijgt die je op een dag nodig hebt. En je zult geen honger hoeven te lijden! Dat maakt het ook veel eenvoudiger om het vol te houden, niet alleen op de korte, maar juist ook op de lange termijn.