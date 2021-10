Er zijn zoveel beroepen op te noemen waarbij je leven op het spel staat. Genoeg werk waarbij je veel gevaren tegenkomt. Bijvoorbeeld beroepen waarbij je vaak in aanraking komt met vuur. Hieronder enkele beroepen waarbij het gevaar van vuur altijd dreigt.

Brandweerman

Als brandweer hou je je bezig met allerlei verschillende werkzaamheden om mensen en dieren te redden. De voornaamste taak van de brandweer is het voorkomen en bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Verder vind je voorlichting, controle op maatregelen, brand- en rampenbestrijding ook in het takenpakket van de brandweer. Maar in ieder geval, als er een brand uitbreekt, is de brandweerman bijna altijd als een van de eerste ter plekke.

Dakdekker

Als dakdekker ben je vaak aan het werk met open vuur. Doordat je dakbedekking met behulp van een brander moet aanbrengen op huizen, kan een ongeluk in een klein hoekje zitten. Daarom moet je als dakdekker continu opletten. Het is namelijk gevaarlijk om het drogen met een brander te doen, vooral bij dakranden, dakdoorbrekingen en de gevelaansluiting. Een ervaren dakdekker van Veendam zegt ook dat dakrenovaties heel ingrijpende klussen zijn. Schakel daarom altijd een deskundige dakdekker in met de nodige ervaring.

Kok

Het klinkt als een simpel beroep, maar een kok kan ook het gevaar van vuur ervaren in zijn werk. Een kok is immers altijd aan de slag met hitte. Ook zie je regelmatig in restaurants de chef aan de slag met een wokpan, waarbij de vlammen tot aan het dak kunnen springen. Kortom, ook het werk van een kok is niet ongevaarlijk.