Studeren? Nee, dat is helemaal niets voor jou. Jij werkt liever met je handen. De schoolbanken hebben jou nooit kunnen triggeren en het liefst ben jij de hele dag bezig. Van kleins af aan word je al verteld om zo lang mogelijk te studeren zodat je een glorieuze carrière tegemoet gaat. Ben jij, net als honderdduizenden anderen, niet weggelegd voor het werken achter een bureau. Dan hebben wij een aantal toffe tips om te werken met je handen.

Loodgieter

Als loodgieter ben jij een echt gespecialiseerd vakman. Je richt je o.a. op het onderhouden, aanleggen en repareren van waterleidingen, riolering en verwarmingsinstallaties. Waar vaak wordt gedacht dat een loodgieter alleen in beeld komt bij lekkages, is het beroep de laatste jaren al veel meer dan dat!

Hovenier

Werk jij het allerliefst buiten? Heb je groene vingers en ben jij een echte aanpakker. Dan zou een baan als hovenier jou niet misstaan. Het ontwerpen, aanleggen, verbouwen en onderhouden van tuinen is wat jij het liefste doet. Samen met de klant bespreken hoe de tuin eruit komt te zien, deze ontwerpen en aanleggen en daarna onderhouden zodat de klant ieder jaar kan genieten van zijn of haar tuin.

Meubelmaker

Een kast op maat of een maatwerk TV-meubel. Jij draait er je hand niet voor om. Jij bent in staat om de meest mooie dingen van hout te maken en zo kwaliteitsproducten te leveren.