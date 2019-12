Boek een wellness arrangement bij Thermen Nijmegen voor ontspanning en gezelligheid. Wil je graag overnachten? Ook dat behoort tot de mogelijkheden door de samenwerking met enkele hotels in de fraaie omgeving van Nijmegen. Naast alles over Thermen Nijmegen kun je ook meer info over de hotels vinden, waarmee zij samenwerkt, op de website https://thermennijmegen.nl. Een heerlijke wellness dag afsluiten met een overnachting in een hotel, een goed idee. Niet in de file naar huis, maar lekker eten en borrelen en slapen in een luxe hotel. Misschien plak je er nog een dag aan om de stad Nijmegen te bekijken en te winkelen. Het lijkt op een korte vakantie, maar dan wel een vakantie waar je helemaal tot rust bent gekomen door de massage, de sauna, de heerlijke baden enz. Let ook op de aanbiedingen, misschien kun je met korting zo’n heerlijke dag ervaren.

Luxe wellness arrangement

Bij Thermen Nijmegen staan veel arrangementen voor je klaar, het ene nog luxer dan het andere, maar allemaal de moeite meer dan waard. Een wellness arrangement bij Thermen Nijmegen zorgt voor ontspanning welke je ook kiest. Op de website https://thermennijmegen.nl staan de diverse arrangementen vermeld met uitleg over de inhoud. Kun je geen keuze maken uit al dat moois, dan kun je zelfs een keuze arrangement boeken. Hierbij kies je zelf welke behandelingen je wilt. Wist je dat er ook regelmatig kortingen gelden? Na de luxe, de warmte en de ontspanning van een luxe wellness arrangement kom je als herboren thuis. Spit de website goed door, dan kom je zeker voldoende mogelijkheden bij Thermen Nijmegen tegen, waar jij gebruik van wilt maken. En vergeet niet de rondleiding en andere filmpjes te bekijken, ook daar word je ontspannen van. Je kunt niet wachten een vrije dag in te plannen!