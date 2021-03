Welkom-thuis-cadeaus: zo verras je iemand

Je favoriete broer, zus, vriend, ouder of andere naasten komen thuis. Ze hebben een lange reis gemaakt of verhuizen (terug) naar Nederland. Tijd dus om een warm welkom te organiseren.

Spandoek

Hoe leuk is het als je op het vliegveld aankomt en je familie staat klaar met een spandoek? Je kunt een persoonlijke spandoek maken. Voeg een lieve boodschap toe en je zult zeker opvallen bij de gate. Er zijn verschillende manieren om een spandoek te maken. Ga jij aan de slag met een pot verf of bestel je er eentje online?

Surpriseparty

Het is fijn als de reiziger veilig thuiskomt, dus dit mag zeker gevierd worden! Iedereen wil graag de thuiskomer zien en dit kun je het beste doen door iedereen tegelijk uit te nodigen. Zorg voor leuke decoratie, lekkere hapjes en genoeg drankjes. Trommel iedereen op en wacht tot de reiziger thuiskomt. Surprise!

Uit eten

Geen behoefte aan een grote groep mensen? Je kunt met een klein clubje ergens uit eten en genieten van de rust. Kies het favoriete plekje van de thuiskomer en bestel de gerechten om ze thuis op te eten. Deze optie is handig wanneer de reiziger een lange reis achter de rug heeft. Het kan zo zijn dat hij of zij helemaal niet zit te wachten op alle drukte.

Welkom-thuis-pakket

Stel zelf een pakket samen met typische Nederlandse producten. Wat dacht je van poffertjes, stroopwafels en een stuk Hollandse kaas? Wanneer je een lange tijd in het buitenland bent geweest, kun je namelijk best zin hebben in deze lekkernijen.