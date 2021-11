Welke vloer is geschikt voor jouw woning

Welke vloer geschikt is voor jouw woning hangt volledig af van jouw budget en voorkeur. Hecht je meer waarde aan de uitstraling? Of juist aan het zo min mogelijk onderhouden van deze vloer? Hoe dan ook, er is genoeg keuze!

Soorten vloeren

Er zijn tegenwoordig enorm veel soorten vloeren verkrijgbaar. Voor ieder budget wat wils! De volgende soorten vloeren zijn verkrijgbaar:

Laminaat

Laminaat staat bekend als een goed alternatief voor een houten vloer, welke gemakkelijk te leggen is. Laminaat is tevens ook goedkoper om te leggen dan een houten vloer. Dit maakt een laminaten vloer enorm populair.

Vinyl

Een vloer van vinyl is een kunststof vloer die aan de vloer wordt vastgemaakt. Dit voorkomt onnodig geluidsoverlast. Deze vloer bevat nog een extra beschermende laag om zo slijtage te voorkomen.

PVC

Een PVC-vloer is erg flexibel en gemakkelijk te bevestigen. Een PVC-vloer is op te delen in twee soorten: een kliksysteem en een plaksysteem. PVC Emmen en PVC Hoogeveen biedt dit soort vloeren aan. Zo kun je direct aan de slag gaan!

Houten vloer

Een houten vloer zorgt voor warmte en sfeer in een ruimte. Deze vloer is gemakkelijk bij te houden door deze te schuren en te lakken. Deze vloer is wel een stuk duurder dan andere vloeren, let dus goed op je budget.

Gietvloeren

Door de bovenlaag zorg je ervoor dat er geen vloeistof in je vloer komt waardoor deze minder snel slijt en gemakkelijk te onderhouden is. Deze vloer kan niet worden verwijderd, wel kan er een vloer bovenop worden gelegd.

Tapijt

Een tapijten vloer is een sfeervolle, goedkope manier van het bekleden van je vloer. Helaas is deze minder gemakkelijk te reinigen dan de andere vloeren, gezien de viezigheid zich in het tapijt kan trekken.

Tegels

Een tegelvloer wordt voornamelijk gelegd in een keuken of een badkamer. Deze tegels zijn bestendig tegen vocht en zijn erg onderhoudsvriendelijk.