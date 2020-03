Welke soorten haarden zijn er?

Tegenwoordig is er een heel scala aan type haarden. Met een haard kun je gemakkelijk sfeer en uitstraling in een kamer brengen. Bovendien zorgen ze ook voor een lekkere warmte. Naast verschillende stijlen hebben haarden ook verschillende eigenschappen. Wij zetten de meest voorkomende typen voor je op een rij.

Houthaard

Een houthaard komt het meest overeen met de welbekende openhaard. Het enige verschil is dat het vuur hier niet open is, maar afgedekt achter een deurtje of glaswand. Hierdoor is een houthaard veel zuiniger dan een openhaard. Bovendien geeft een houthaard echt de lekkere geur en het geluid van een knisperend vuurtje.

Gashaard

Een gashaard is een goed alternatief voor een houthaard. Hij heeft immers hetzelfde effect, maar vergt minder onderhoud. En het scheelt een boel hout. De prijzen van een gashaard liggen wel hoger, maar hij is wel weer simpel te bedienen met een afstandsbediening.

Elektrische haard

Een elektrische haard is ideaal wanneer er in de woning geen mogelijkheid is om een rookkanaal aan te leggen. Voor een elektrische haard heb je namelijk alleen een stopcontact nodig. Deze haard is meer bedoeld voor sfeer dan voor de warmte. De hoeveelheid warmte die hij afgeeft is namelijk minimaal. Als nadeel wordt altijd vermeld dat het wat nep lijkt. Tegenwoordig hoeft dat echter niet meer. Er zijn steeds nieuwere technieken die ervoor zorgen dat de vlammen heel realistisch lijken.

Gelhaard

Een andere manier is het gebruik van gelblikjes in de haard. De gel in deze blikjes steek je aan met een lucifer of aansteker en brandt vervolgens langzaam op. Het fijne is dat je geen schoorsteen, gas of elektriciteit nodig hebt. Er ontstaat alleen wel een gas dat vaak goed te ruiken is. Deze geur wordt niet door iedereen als lekker ervaren.

Bio ethanol haard

In plaats van gel kan je ook bio ethanol gebruiken. Het is een brandstof die weinig co2 uitstoot. Het wordt gemaakt van alcohol. De voordelen zijn dat het goedkoop is en goed voor het milieu, maar een goede ventilatie is wel vereist.

Ben je nog op zoek naar een geschikte haard of kachel voor in huis? ABC Kachels denkt graag met je mee!