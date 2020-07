Welke sieraden staan mooi bij mannen?

Hoewel vrouwen er om bekend staan veel sieraden te hebben en hun verzameling het liefst regelmatig uit te breiden, worden mannen ook steeds meer voorstanders van sieraden. Hiermee bedoelen we dus niet de blingbling sieraden, tenzij mannen dit mooi vinden, maar eerder stoere en mannelijke sieraden. Maar welke sieraden staan nu mooi bij mannen? Je leest het hier!

Horloge

Het meest populaire sieraad voor mannen is toch wel een horloge. Dit wordt misschien niet gezien als een sieraad, maar behoort zeker wel tot die categorie. Mannenhorloges komen in allerlei vormen, maten en kleuren. Hiernaast kun je zowel een merkloos als een merkhorloge kopen. Dit ligt natuurlijk aan de persoonlijke smaak én aan de portemonnee van de man. Merkhorloges zijn over het algemeen best prijzig, maar staan wel bekend als een statussymbool. Sommige merkhorloges hebben ook een klassieke en stoere uitstraling en zijn weer meer betaalbaar. In principe gaat het natuurlijk om het design van het horloge en wat je mooi vindt om te dragen.

Armbanden

Hiernaast worden armbanden steeds meer gedragen. Voornamelijk leren armbandjes of armbanden van hout of kralen, worden gezien als een aanvulling op de outfit. De armbanden zijn perfect te combineren met elk soort outfit. Zo kun je een leren armband dragen bij een stoere outfit met jeans en sneakers en kun je een houten armband weer dragen bij een casual en luchtige zomeroutfit. Hiernaast heb je ook armbanden van staal. Hoewel deze iets minder vaak worden gedragen, kunnen ze nog steeds erg mooi zijn.

Ringen

Een derde soort sieraad dat mooi staat bij mannen, is de ring. Vaak zie je, vooral bij celebrities en influencers, dat mannen een grote ring dragen. Dit straalt toch een soort klasse en status uit. Vooral zegelringen zijn erg populair, maar ook grote stalen ringen met een gepolijste rand en een gekleurde streep in het midden.