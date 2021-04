Welke omhulling voor een uitvaart?

Een kist is de eerste omhulling waar je aan zult denken bij een uitvaart. En dat is niet gek, want een kist is ook de meest voor de hand liggende keuze. Maar welke keuzes zijn er nog meer? Na het lezen van deze blog weet je wat de verschillende soorten opties zijn om een overledene in te leggen tijdens de opbaring of ceremonie.

Kist

Grafkisten zijn verkrijgbaar in verschillende soorten. De uitvaartkisten zijn onder te verdelen in 4 stijlen: eco, hedendaags, luxe en traditioneel. Een uitvaartverzorger kan jou helpen bij het uitkiezen van de juiste grafkist. Wanneer er wordt gekozen voor begraven, zal een houten kist een goede optie zijn. De kist kan versierd worden met foto’s of andere persoonlijke versieringen. Uitvaartkisten zijn er in diverse prijsklassen.

Opbaarplank

Bij een afscheid kan er gebruikt worden gemaakt van een baar. Deze manier van opbaren is erg bijzonder. Zo is de overledene er tijdens de dienst iets dichter bij, dan wanneer hij/zij in een kist zou liggen. Baren – ook wel opbaarplanken genoemd – kunnen allerlei vormen aannemen. Een baar wordt gemaakt van bijvoorbeeld bamboe, takken, wilgentenen of van beukenhout. Opbaarplanken zijn verkrijgbaar in verschillende prijzen, variërend van 250 tot 750 euro.

Lijkwade

Een lijkwade is een rechthoekige doek van zachte stof waar een overledene in gewikkeld wordt. De zachte stof nodigt uit om de dierbare nog een keer aan te raken, voordat hij/zij begraven of gecremeerd wordt. Je kunt ervoor kiezen om de dierbare zelf in een lijkwade te wikkelen of de uitvaartverzorger in Heerenveen kan dit doen. Een lijkwade is een prima optie als je op zoek bent naar een milieuvriendelijke optie.