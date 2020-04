Welke items mogen niet ontbreken in jouw kledingkast

De kledingkast van de man ziet er vaak behoorlijk anders uit. Dan hebben we het niet alleen over het feit dat de vrouwen vaak een aparte kamer hebben laten ombouwen tot complete inloopkast, of kamer. Mannen hebben in die zin minder kleding nodig en dat blijkt. Maar welke items wil je als man nu absoluut in je kast hebben hangen of staan om altijd de blits te kunnen maken.

Nette kleding

Zo nu en dan heb je natuurlijk een feestje, verjaardag of jubileum waar je absoluut naar toe wilt of moet. En dan is het wel handig om ook nette kleding in je kans te hebben hangen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een mooi maatpak van bijvoorbeeld Suitsupply. Vanuit deze winkel in Rotterdam kan je zeer nette overhemden en pakken aanschaffen. Eigen kan je daar van top tot teen gekleed worden om er goed bij te lopen tijdens een zakelijke meeting, feest en bruiloft. De kans is groot dat ze de schoenen van Magnanni aanbieden. Perfect dus!

Zomerkleding

De zomer komt er weer aan en om die reden houd jij waarschijnlijk al rekening met je summerbody, toch? Als je daar inderdaad hard voor hebt getraind dan wil je dat natuurlijk ook showen. Daarom mogen mooie zwembroeken niet ontbreken met een gaaf tshirtje. En hoe maak je jouw zomer outfit compleet? Een zonnebril kan jouw outfit helemaal afmaken. Afhankelijk van de vorm van jouw hoofd kan je bijvoorbeeld kiezen voor een klein brilletje of een grote.

Wat is jouw favoriete item?

We zijn benieuwd wat er absoluut niet mag ontbreken in jouw kledingkast. Denk bijvoorbeeld aan accessoires of juist bepaalde merken waar jij niet meer zonder kan. Laat het ons weten in de reacties zodat we de volgende keer weer een mooi nieuw item voor je kunnen schrijven.