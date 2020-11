Welke buitenactiviteiten met een vriendengroep

Willen jullie als vriendengroep er eens lekker op uit? Er zijn legio mogelijkheden. Maak je er een heel weekend van? Of ga je een dagje er op uit. Je kan natuurlijk gaan karten, paintballen of op kroegentocht. Maar heb jij ook eens aan onderstaande activiteiten gedacht? Geheid dat jullie een leuke dag hebben!

Vissen

Het is enorm gezellig om met elkaar te gaan vissen. Hierdoor combineer je een sportelement (wie vangt de meeste vissen) met een stuk gezelligheid. Er zijn meerdere visvijvers waar je kan vissen. Kijk wel even goed naar de benodigdheden. Heb je visspullen nodig of kan je deze ter plekke huren? En vergeet je visstoeltje niet, aangezien een hele dag staan best vermoeiend kan zijn.

Voetgolf

Willen jullie een dagje weg met het voetbalteam? Dan is een potje voetgolf voor jullie natuurlijk het ideale spel! Blijkt de beste speler echt zo goed als dat hij altijd zegt? Of wint juist de bankzitter het. Na afloop een gezellig biertje en jullie dagje weg is een groot succes. Er zijn meerdere locaties in Nederland waar je kan voetgolfen, dus je hoeft nooit enorm ver te reizen.

De fotowedstrijd

Kies van te voren een leuke stad waar je de foto/selfie wedstrijd gaat houden. Maak van te voren een lijst met originele opdrachten. Verdeel de vriendengroep in teams en ga aan de slag. Leuke voorbeelden zijn onder andere: Ga met zijn twee├źn op de foto met iemand die een leger jas draagt. Of fotografeer een vrouw in uniform. Wie de meeste opdrachten uitgevoerd heeft, wint het spel. En daar moet natuurlijk op gedronken worden.