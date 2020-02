Welk CMS systeem gebruik jij?

Om een website te bouwen heb je een content management systeem nodig, ook wel CMS genoemd. Deze vertaald jouw tekst in leesbare content voor de bezoeker van jouw website. Er zijn heel veel verschillende soorten CMS systemen die je kunt gebruiken, iets wat het voor jou niet makkelijker maakt om een keuze te maken. Een van onze favorieten is toch wel WordPress, we vertellen je in dit artikel graag meer over dit systeem. Hoe werkt het en wat zijn de voordelen van het systeem in vergelijking met andere systemen? Veel lees plezier!

Wat zijn de grootste voordelen?



Een van de grootste en ook meteen het belangrijkste voordeel is dat WordPress heel makkelijk is te gebruiken voor de beginner. Iemand die voor het eerst aan de slag gaat met het bouwen van zijn of haar eigen website zal daar heel erg veel moeite mee hebben. Met WordPress is dat een stuk minder. Niet alleen zijn er online heel veel tutorials te vinden met daarbij uitleg en tips over van alles en nog wat. Het systeem zelf is ook helemaal niet ingewikkeld. Je kunt je er zelf heel makkelijk wegwijs mee maken door gewon een thema te downloaden en aan de slag te gaan. Probeer het maar eens en je zult zien dat het reuze mee valt!

Veel aanbieders

Mocht je nou niet zelf aan de slag kunnen omdat je geen tijd hebt of omdat het toch niet lukt, dan kun je ook gewoon een externe partij inschakelen die hierin gespecialiseerd is. Er zijn genoeg aanbieders. Zoek maar eens op “WordPress specialist Rotterdam” en je zult zien hoeveel websites er naar voren komen. De keuze wordt hierdoor voor jou wel moeilijk met zoveel aanbieders, maar het voordeel is dan weer dat je voor- en nadelen van partijen tegen elkaar kunt opwegen.