Wat trek je aan naar een bruiloft

Wat zijn de richtlijnen en etiquette voor kleding van bruiloftsgasten? Voor sommige mensen is dat de eerste vraag die opkomt wanneer de uitnodiging voor een bruiloft op de deurmat valt. Als er een dresscode is, wordt er verwacht dat je jouw outfit daarop afstemt, maar welke richtlijnen kun je aanhouden om niet uit de toon te vallen als er geen dresscode is? Van grote maten herenkleding tot feestelijke jurkjes, voor elke gast is een passende outfit te vinden!

Is er een dresscode?

Een dresscode is makkelijk, omdat je dan al een eind opweg geholpen wordt. Er zijn verschillende dresscodes:

Smart casual;

Casual chic;

Black tie;

Cocktail;

Summer chic;

Tenue de Ville;

Festival chic.

Geen dresscode?

Wanneer er geen sprake is van een dresscode, raden we je aan om te kijken naar de locatie van het feest. Hoge stiletto’s zijn bijvoorbeeld niet heel handig tijdens een strandbruiloft. Kom je er echt niet uit? Dan raden we je aan om contact op te nemen met de ceremoniemeester.

Daggasten

Ben jij daggast op een bruiloft omdat een van je beste vrienden of familielid gaat trouwen? Dan ben je vaak de hele dag op de bruiloft aanwezig. Je mag je voor deze bijzondere gelegenheid best een beetje extra opdoffen. Als vrouw kun je de zoektocht starten naar de perfecte jurk. Mannen dragen meestal een pak of nette pantalon met een blouse, een colbert en eventueel een stropdas of strik.

