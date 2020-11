Wat te doen met overwaarde?

Ben jij in het bezit van een huis? Dan heb je vast gemerkt dat de afgelopen jaren de huizenprijzen fors zijn gestegen. Is dit een voordeel? Niet altijd. Ben jij namelijk niet van plan om te verhuizen, dan zal je merken dat de WOZ waarde ook omhoog is gegaan en je meer betaald voor onder andere gemeentelijke belastingen. Maar overwaarde op je huis is natuurlijk nooit verkeerd. Maar wat kan je precies met overwaarde? Kan je overwaarde verzilveren? Of wil je de overwaarde gebruiken voor het kopen van een nieuwe auto. Wij vertellen je graag meer!

Cashen

Ga jij het huis verkopen? Ga je vanuit een koophuis naar een huurhuis of wellicht trek jij bij je partner in. Dit levert natuurlijk geld op. Na aflossing van de hypotheek krijg jij de overwaarde op je rekening gestort. Je kunt nu wellicht jouw droomauto kopen, trouwen of de reis van je leven maken.

Verbouwen

Wil je niet verhuizen, maar wil je wel enkele aanpassingen aan het huis? Dan kan je een extra hypotheek nemen op het huidige huis. Als je overwaarde op het huidige huis hebt, kun je makkelijker aan een extra hypotheek komen.

Overwaarde verzilveren

Ben jij op leeftijd en ga je met pensioen? Door de overwaarde ben je eigenlijk een stuk rijker en het geld zou een mooie aanvulling zijn. Je kan daarom jouw huis verkopen en terug huren voor een maandbedrag. Je verkoopt hierbij jouw huis aan investeerders en ontvangt een groot deel van huidige woningwaarde. Hierdoor kun je direct genieten van het geld, in plaats van op (nog) latere leeftijd.