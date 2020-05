Wat te doen met het vakantiegeld?

Het is wederom de maand mei! Een maand waar de meeste werknemers met smart op wachten. Deze maand wordt het vakantiegeld, in de meeste gevallen, uitgekeerd. Maar wat ga je er mee doen? Heb je een vakantie geboekt, dan betaal je deze natuurlijk van dit geld. Maar wat als je dit jaar niet op op vakantie gaat? Waar ga je het vakantiegeld dan aan uitgeven? Wij geven je vier tips, zodat je slim omgaat met het vakantiegeld.

Je huis opknappen

Klussen! Voor veel mensen niet de leukste aangelegenheid. Als je niet handig bent is het ook nog eens een dure aangelegenheid. Maar, de zomerperiode is vaak wel een goede periode om te klussen. Ben je op zoek naar meer ruimte in huis? Dan kan je een dakkapel laten plaatsen. Of moeten de kozijnen geverfd worden? Dan is deze meevaller ideaal!

De tuin aanpakken

Hoewel de tuin in de zomer dé plek is waar je wilt vertoeven, wordt het toch vaak als laatste aangepakt. Als je dit jaar niet op vakantie gaat, is het natuurlijk belangrijk dat de tuin een plek is waar je graag komt. Mei is bij uitstek een goede maand om de tuin op te knappen. Over het algemeen heb je goed weer en je bent waarschijnlijk net voor de echte zomer klaar. Een win-win situatie.

Sparen

Geld moet rollen? Niet altijd toch? Het is belangrijk om geld achteruit te zetten voor de momenten dat het eventjes niet meezit. Gaat je wasmachine ineens kapot? Zul je zien dat een week later de vaatwasser het ook begeeft. Dan is het fijn om een spaarpotje achter de hand te hebben om deze problemen te kunnen oplossen.

Schulden aflossen

Niet de meest populaire tip, maar extra aflossen op je hypotheek is een andere optie om je vakantiegeld te besteden. Heb je een (deels) aflossingsvrije hypotheek? Dan is dit financieel zeer voordelig. Ook kan je bijvoorbeeld je studieschuld aflossen.

Specialist voor je huis inschakelen

