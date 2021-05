Wat te doen in Spanje?

Spanje. Het land van dat bekend staat vanwege zijn fantastische vakantiemogelijkheden. Ben jij dit jaar van plan om op vakantie te gaan? Dan is Spanje zeker het overwegen waard! Maar wat ga je doen? Waar ga je heen? En wat ga je in Spanje doen? Lees onderstaande tips!

Vakantie vieren

Haha, een inkoppertje! In Spanje ga je natuurlijk vakantie vieren. Maar er is zeker onderscheid te maken. Ben je namelijk op zoek naar een ‘luie’ of ‘actieve’ vakantie? Zo kan je bijvoorbeeld op surfkamp in Spanje of je maakt onderdeel uit van een yoga retreat. Toch liever een camping aan de Spaanse costa? Bezoek dan zeker Blanes, Lloret de Mar of Malgrat de Mar. Kies jij voor een surfvakantie met de familie? Dan ben jij bij Surfworld aan het juiste adres.

Voetbal

Ben jij geen voetbalfan? Sla deze alinea maar over, want voetbal is wat de klok slaat in Spanje. Met grote clubs als Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid en Valencia komt iedere supporter aan zijn/haar trekken. Het bezoeken van wedstrijden en stadions past perfect is de vakantie en zelfs een korte stedentrip. Bezoek bijvoorbeeld het geweldige Mestalla in Valencia. Heb je het stadion bezocht? Dan ben je binnen nutteloze minuten aan het strand.

Korte vakanties

Je hoeft niet direct weken te bakken aan de costa. Je kunt natuurlijk meerdere vakanties plannen. Ook wel citytrips genoemd. Fantastische steden zijn Barcelona en Valencia. Met talloze bezienswaardigheden, een oude binnenstad en aan het strand zijn dit voor veel Nederlanders de populairste Spaanse steden. Daarnaast is het maar twee uurtjes vliegen.