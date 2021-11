Terwijl wereldleiders zich over de dreigende klimaatproblematiek storten in Glasgow, zit jij je thuis af te vragen wat je zélf zou kunnen ondernemen om je ecologische voetafdruk drastisch in oppervlakte te reduceren. Om de levensstijl van de gemiddelde Nederlander te onderhouden zijn zo’n drie Aardes nodig. Die hebben we niet, dus moeten we het maar doen met deze ene. Maar hoe doe je dat?

We halen nog altijd 91% van onze energie uit fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen, zoals aardgas en -olie en kool, komen van uitputbare bronnen waar bij de verbranding CO2 vrijkomt. CO2 is een broeikasgas dat als een soort isolatiedeken over de Aarde ligt. Te veel van die CO2, en de gemiddelde temperatuur op Aarde zal gaan stijgen. Temperatuurmetingen wijzen uit dat de Aarde al sinds 1880 opwarmt De consequenties daarvan merken we nu al: smeltende ijskappen, extreme droogte en op andere plaatsen weer extreme regenval, en veel meer. De clue is dus onder andere om onze energie uit duurzame bronnen te halen, waar ook nog is geen CO2 bij wordt uitgestoot, én om het energiegebruik collectief te verminderen.

Zonne-energie is een vorm van duurzame energie. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektrische energie, en dat kan allemaal simpel op je dak gedaan worden. Een gemiddeld huishouden heeft genoeg aan ongeveer 10 zonnepanelen, maar dit kan variëren afhankelijk van hoeveel stroom je gebruikt, welke zonnepanelen je aanschaft en de hoeveelheid zon die op het dak schijnt. Er zijn dus veel dingen waar je aan moet denken als je van plan bent om een zonnepanelen installatie aan te schaffen.

Je energiegebruik verminderen kun je doen door je huis te isoleren en oude stroomslurpende apparaten te vervangen door energiezuinige apparaten. Door te isoleren houdt je veel beter de warmte vast in je huis, waardoor je minder energie gebruikt. Je hoeft namelijk minder warmte te stoken!