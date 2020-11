Op de basisschool heb je geleerd dat de primaire kleuren rood, geel en blauw waren en dat je die gebruikt in verf, of was het nou rood, groen en blauw? En waar komt CMYK nou vandaan? Wanneer je niet in het design wereldje zit, is het verschil nog best lastig om te begrijpen. Daarom leggen wij in deze blogpost het verschil tussen de twee kleurmethodes uit.

RGB

RGB staat voor rood, groen en blauw. Dit zijn de additieve primaire kleuren. Additief wil zeggen: als je meer kleuren aan elkaar toevoegt, kom je uiteindelijk op wit uit. Primair wil zeggen dat rood, groen en blauw de drie kleuren zijn waarmee je elke andere kleur kunt creëren. Het RGB-systeem heeft te maken met licht, dit is waarom elke pixel op je monitor bestaat uit deze drie kleuren. Je monitor geeft licht, je monitor bestaat uit pixels, en om elke kleur op je monitor te kunnen zien, bevat elke pixel de kleuren rood, groen en blauw.

CMYK

CMYK staat voor cyan, magenta, yellow en key (wat ‘black’ betekent in deze context). In het Nederlands betekent CMYK dan dus cyaan, magenta, geel en zwart. Dit zijn de subtractieve primaire kleuren. Subtractief wil zeggen: als je meer kleuren aan elkaar toevoegt, kom je uiteindelijk op zwart uit. Het tegenovergestelde van RGB dus. CMYK heeft te maken met pigment en wordt gebruikt wanneer je iets wil printen. De CMYK kleuren zien er anders uit dan de RGB kleuren op je monitor.

Waar moet ik op letten?

Deze informatie kan best wel verwarrend zijn, maar het is heel belangrijk om de verschillen te kennen en te weten wanneer je wat toepast. Zoals we hierboven al hebben genoemd, zien CMYK kleuren er anders uit op je monitor, omdat je monitor gebruik maakt van RGB kleuren. Wanneer je dus iets aan het ontwerpen bent, is het belangrijk te weten of je het digitaal gaat gebruiken, of fysiek uitgeprint op papier. Digitaal? Gebruik dan RGB. Fysiek en geprint? Gebruik dan CMYK.