Wat is het belang van een goede horecakeuken?

Wil je een restaurant beginnen? Dan is er een hoop om over na te denken. De locatie, het menu, je doelgroep, prijsklasse, het interieur, personeel zien te vinden, etcetera. Maar de basis van je restaurant is de keuken. Een goed ingerichte horecakeuken/grootkeuken is essentieel voor vlotlopende bereiding en bediening. Zowel de indeling als de inrichting van de keuken spelen hierbij een grote rol.

Een voorname reden om goed na te denken over de keuze voor en inrichting van je restaurantkeuken, is het feit dat het om een pittige investering gaat. Je moet er dus echt zeker van zijn dat de keuken nu én in de toekomst voldoet. Houd dus rekening met een eventuele groei die je hopelijk in de toekomst zult doormaken.

De rol van de restaurantkeuken

De keuken mag gerust beschouwd worden als het hart van je nieuwe etablissement. Hier komen de gerechten, het visitekaartje van jouw restaurant, tot leven. Alles moet hier dus optimaal geregeld zijn. Het is de plaats waar de koks zit kunnen uitleven en waar niets ze in de weg mag staan. Naast de koks lopen hier serveersters en obers rond en doen de afwashulpen hun werk. Het is belangrijk dat alle verschillende werkzaamheden daarom goed georganiseerd zijn, zodat niemand last van elkaar heeft en men elkaar eenvoudig kan helpen als het nodig is. Zorg dus voor een duidelijk afgescheiden kookgedeelte, waar in principe niemand langs hoeft te lopen die met de bereiding van het voedsel niets te maken heeft. Dit is het territorium van de chef!

De inrichting van de keuken

Dan de indeling en inrichting. Hierbij is het belangrijk dat alle stappen van het bereidingsproces vloeiend in elkaar overlopen. Dus van het kruiden van het vlees tot het bakken en vervolgens het serveren: alles moet in één logische lijn geschieden. Verder speelt natuurlijk de beschikbare ruimte een rol. Wil je in die ene hoek het liefst een zespits gasfornuis met daaronder een heteluchtoven, maar is er slechts ruimte voor een vierpits? Dan is dat een reden om nog eens goed na te denken over de inrichting. Want wanneer de apparatuur eenmaal geplaatst is, kun je het niet zomaar weer veranderen!

Vraag om advies

Als dit de eerste keer is dat je een eigen restaurant opent, dan is het goed voor te stellen dat je wel wat hulp kunt gebruiken bij het ontwerpen en inrichten van uw nieuwe horecakeuken. Gelukkig zijn er bedrijven zoals Kampri, die jarenlang ervaring hebben met het plaatsen van horecakeukens. Vraag dus vooral een specialist om advies, om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken!