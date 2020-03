Je kent het misschien wel van foto’s of films van bruiloften in India, de prachtige tekeningen die de handen van vrouwen bedekken. Deze zijn gemaakt met henna. Henna kun je ook gebruiken als make-up. Je kunt nu zelfs een cursus henna brows zetten volgen. Maar wat is henna eigenlijk?

De henna plant

Henna wordt gemaakt van de bladeren van de henna plant. De bladeren geven geen kleur af wanneer ze nog niet zijn verwerkt, maar er zit een zeer sterk pigment in: lawone. Dit pigment komt vrij als de bladeren worden verpulverd. Om het maximale uit het pigment uit de bladeren te halen, worden de bladeren gedroogd zodat er een fijn poeder van kan worden gemaakt. Dit maximaliseert hoeveel lawonepigment er vrijkomt.

Herkomst

Henna wordt al meer dan 5000 jaar gebruikt in Pakistan, Afrika, India en het Midden Oosten. Het wordt ook wel gezegd dat het gebruik van henna al meer dan 9000 jaar oud is. Henna heeft verkoelende eigenschappen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het door mensen uit de woestijn al honderden jaren wordt gebruikt om hun lichaam te verkoelen. Zie het als een soort natuurlijke airconditioning. Doordat de henna na het gebruiken om te verkoelen een vlek achterliet voor langere tijd, kwamen mensen op het idee om het te gebruiken om het lichaam te versieren. Er is ontdekt dat mummies in het oude Egypte werden versierd met henna en dat zelfs Cleopatra het gebruikte. En niet alleen de rijken gebruikten henna. Onder de arme mensen was het ook populair doordat het goedkoper was dan sieraden.

Zwarte henna

Nu wordt henna ook veel onder toeristen gebruikt. Denk jij eraan om op vakantie een tijdelijke afbeelding te laten maken met henna? Op veel toeristische plaatsen worden er, om de kleur sneller en donkerder te laten intrekken, dingen toegevoegd aan de natuurlijke henna. Dit wordt zwarte henna genoemd en kan zorgen voor ernstige allergische reacties. Normaal zou je henna 24 tot 48 uur moeten laten zitten. Wordt er aangegeven dat je de henna na een of enkele uren al af mag wassen? Dan gaat het vaak om zwarte henna. Let dus goed op wat voor soort henna er wordt gebruikt!