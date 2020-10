Wat is een onteigeningsprocedure nou eigenlijk?

Zit je lekker in je stoeltje te genieten van een rustig dagje op je eigen land, staat de overheid opeens voor de deur. Ze willen je land kopen! Oké, het zal niet precies zo gaan. Ze zullen niet op zo’n manier aankloppen, maar je land willen kopen, kan wel voorkomen. En dat kan leiden tot een onteigeningsprocedure.

Waarom zou de overheid je land willen kopen?

De overheid is verantwoordelijk voor de infrastructuur van het land en voor nog veel meer. Dat vereist land, maar het land wat ze willen kan van iemand anders zijn, en die iemand anders kan jij zijn. Wanneer de overheid het land nodig heeft, komen ze een bod doen.

Wat gebeurt er na het bod?

De overheid doet een bod op je stuk land en daar wijken ze nauwelijks of niet vanaf. Het is dus aan jou of je het bod accepteert of niet. Kun je wel nee zeggen? Dat kan zeker.

Wat als ik nee zeg?

Daar laat de overheid het niet bij. Wanneer je niet ingaat op hun aanbod, zal er een onteigeningsprocedure in gang worden gezet.

Wat houdt een onteigeningsprocedure in?

Daar weet Van der Lelij alles over, maar kort gezegd: de overheid start een procedure bij een burgerrechter. De burgerrechter beslist dan wat jouw schadevergoeding wordt.

Het is een behoorlijke situatie en kan lastig zijn wanneer je er mee te maken krijgt. Zorg er daarom dus voor dat je stevig in je schoenen staat en goed advies krijgt van iemand die er verstand van heeft!