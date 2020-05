Bij het woord accountant denken we al gauw aan hele bekende stereotypes: belasting, saai, duur, cijfers. Het lijkt een heel nauw vak, maar niets is minder waar. Tuurlijk, een accountant moet heel veel met cijfers werken, maar het is niet zo “standaard” dan je denkt. De werkzaamheden kunnen best divers en interessant zijn. Benieuwd naar wat je allemaal kunt doen als accountant? In deze blog zetten we wat taken van een accountant op een rij. Benieuwd waar je een accountantskantoor in Nieuwegein kunt vinden? Neem eens een kijkje bij accountantskantoor Sterkenburg!

De jaarrekening opstellen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie. Een jaarrekening bestaat uit drie onderdelen, namelijk een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op beide. Voor bijna alle ondernemingsvormen is het wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel, de enige uitzondering is de eenmanszaak. Je zou een jaarrekening zelf kunnen opstellen, maar hoe groter je organisatie, hoe ingewikkelder de financiën zullen zijn. Een accountant is getraind om met cijfers en financiën te werken, dus deze worden hier vaak voor ingezet.

Inkomstenbelasting regelen

Ieder persoon dat werkt moet zijn inkomstenbelasting regelen. Als freelancer of eenmanszaak kan dat ingewikkelder zijn dan wanneer je voor een bedrijf of organisatie werkt. Mocht je er zelf niet uit kunnen komen, dan kan een accountant je uit de brand helpen. Zo weet je dat je financiën goed geregeld worden en hoef je je daar geen zorgen meer over te maken.

Hulp bieden bij je ondernemingsplan

Wanneer je een bedrijf of onderneming begint, heb je een plan nodig. Wat wil je verkopen? Wat worden je kosten? Je opbrengsten? Wat is je verdienmodel? Deze vragen en meer moet je allemaal kunnen beantwoorden op schrijven in een ondernemingsplan. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor mogelijke investeerders en banken. Een accountant kan hierbij helpen! Met verstand van financiën en bedrijven kan een accountant je helpen het hoofd boven water te houden en de goede stappen te zetten.

Dit zijn natuurlijk niet de enige taken die accountants vervullen. Accountants kunnen ook helpen bij het regelen van de vennootschapsbelasting of de salarisadministratie. Verder kunnen ze ook een audit uitvoeren om mogelijke zwakke plekken of gevaren uit te pluizen en te voorkomen. Samengevat is een accountant gewoon een professional die helpt met het regelen van financiën, en dat kan heel erg uiteenlopen. Het hoeft dus helemaal niet saai te zijn.