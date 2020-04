Daar sta je dan in een verfwinkel in Lopik. Alle kleuren die je je maar kunt voorstellen om je heen. Ieder met zijn eigen betekenis. Toch, een kleur heeft vaak meer dan een betekenis. Het verschilt namelijk onder andere per cultuur. Rood herkennen we als de kleur van romantiek en liefde, maar ook als de kleur van ons bloed. En wist je dat de kleur geel ook als kleur van jaloezie wordt gebruikt in sommige landen? Dit en nog veel meer verschillende betekenissen worden hier besproken.

Rood

De kleur rood heeft positieve en negatieve betekenissen. We zien het namelijk als de kleur van de romantiek en de liefde, maar in landen als Zuid-Afrika wordt de kleur geassocieerd met rouw en gewelddadigheid. In India heeft de kleur ook meerdere betekenissen. Onder andere angst, rijkdom en macht, puurheid en vruchtbaarheid. In China wordt de kleur gedragen tijdens Nieuwjaar, begrafenissen en bruiloften. De kleur hoort daar namelijk goed geluk, welvaart, en blijdschap te brengen.

Geel

Geel zien wij als een vrolijke kleur. Het is een heldere en opgewekte kleur. Maar zeg dat maar niet tegen de Fransen uit de 10e eeuw. Die zagen de kleur geel als de kleur van jaloezie, verraad en zwakheid. In Duitsland wordt de kleur geel ook gezien als een jaloerse kleur. Integendeel in Afrikaanse landen is de kleur alleen voor mensen die een hoge rank hebben, omdat de kleur op goud lijkt. En goud staat natuurlijk voor rijkdom, geld en succes.

Blauw

De kleur blauw heeft ook veel verschillende betekenissen. Melancholie, depressie, maar ook vertrouwen en autoriteit. Heel veel bedrijven gebruiken daarom ook de kleur blauw in hun logo. Verder associëren we de kleur met de geboorte van jongens. Maar wist je dat dat in China juist andersom is? Daar wordt blauw juist als een kleur voor meisjes gezien! Verder heeft de kleur ook een religieuze lading. In veel religies is het de kleur van hoop, spiritualiteit en de hemel.

Groen

Natuur, ecologie, camouflage, het leger. Dit zijn een handvol betekenissen die wereldwijd wel worden herkend bij de kleur groen. In westerse landen wordt de kleur ook gezien als de kleur van geld, gierigheid en jaloersheid. In oosterse en Aziatische culturen wordt de kleur gezien als de kleur van een nieuw begin, het eeuwige leven en welvaart.

Paars

Vroeger was het heel moeilijk om paarse kleurstof te maken. Dus paarse verf en kleding was heel duur. Alleen koningen en andere soorten bestuurders konden het betalen en dus dragen. Daarom wordt de kleur nu gezien als een kleur van royalty, macht en exclusiviteit. In landen als Brazilië en Thailand wordt de kleur in combinatie met zwart gedragen wanneer iemand in de rouw is.

Dit zijn nog maar een aantal voorbeelden. De geschiedenis van kleur en zijn belang in culturen is zo enorm, dat valt niet in een blogpost uit te leggen. Aarzel dus zeker niet om zelf even op onderzoek uit te gaan.