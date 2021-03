Wat aan de muur te hangen? 3 tips

Muurdecoratie kan zorgen voor de finishing touch in jouw interieur. Maar wat hang je nou op? Er zijn veel opties: kies jij iets persoonlijks, ga je voor een groot wandstuk of hang je een wandrek op?

Persoonlijke touch

Niets is zo leuk als persoonlijke items. Door persoonlijke decoratie op te hangen laat je zien wie er woont. Je kunt natuurlijk kiezen voor mooie portretten van het gezin. Mocht je iets originelers willen, kies dan voor een portret van je huisdier. Op deze manier leg je je viervoeter voor eeuwig vast. Je kunt gaan voor twee stijlen: een abstracte tekening of een realistische tekening. Kijk eens op de website van mypetframe.nl voor meer informatie.

Groot, groter, grootst

De tweede tip: kies een groot wandobject. Grote wandobjecten zijn een trend, en ook weer verkrijgbaar in meerdere opties. Je kunt gaan voor een losse foto’s die samen één geheel vormen, maar je kunt ook kiezen voor een grote poster. Botanische prints, dierenprints en nostalgische afbeeldingen op katoen zijn erg populair.

Wandrekken en wandplanken

Het ziet er niet alleen leuk uit, het is ook nog efficiënt: wandrekken. Wandrekken zijn er in verschillende vormen. Hou jij van vierkant, rond of ovaal? Richt het wandrek in zoals jij wilt. Personaliseer het wandrek door jouw favoriete items toe te voegen. Een tip: werk in groepjes. Om ervoor te zorgen dat de items niet verstrooid zullen staan, is het slim om groepjes van 3 à 4 items te maken. Zet items met verschillende hoogtes en breedtes bij elkaar. Dit maakt het niet alleen speels, je creëert ook overzicht en rust.