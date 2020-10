Wanneer je zeker een toiletwagen kunt gebruiken

Je dagelijkse behoeften, dat is iets wat iedereen simpelweg moet doen. Maar er zijn momenten waarop je absoluut niet zonder toiletvoorziening wilt komen te zitten. Wanneer dit het geval is gaan we graag met je bespreken. Lees je mee?

In de bouw

Als je in de bouw werkt dat wil je natuurlijk wel gebruik kunnen maken van toiletvoorzieningen. Je werkt heel de dag hard, eet en drinkt wat je nodig hebt, en moet vervolgens je behoeften kunnen doen. Dan is het aan te raden om een toiletwagen te huren waar het personeel ook op zijn of haar gemakje nog kan zitten. Pak er vervolgens een Donald Duckje bij om even je rust te nemen.

Festivals

Wanneer je als festivalganger lekker je drankjes aan het atten bent wil je wel naar de wc wanneer deze drankjes inslaan op jouw blaas. Voor de mannen zie je vaak plaszuilen en losse wc’s waar je ook nog een andere boodschap kan doen. Maar de dames hebben niks aan plaszuilen. Daar voldoen de wc’s alleen of toiletwagens. Het nadeel bij een festival is dat je grote groepen hebt en dan is een toiletwagen meestal niet perfect.

Verbouwing in huis

Wanneer je bijvoorbeeld je badkamer laat verbouwen heb je meestal geen wc meer tot je beschikking. Je kan dan iedere keer wel bij je buren of ouders aankloppen maar dat is iedereen, inclusief jijzelf, op een gegeven moment ook echt zat. Daarom is het huren van een dixie of toiletwagen ideaal. Een toiletwagen is perfect omdat je iets meer de ruimte hebt om je dingetjes te regelen. Daarnaast blijft een toiletwagen ook langer schoon dan een dixie. Een ander groot voordeel is dat niemand jouw toiletwagen kan omgooien zoals ze wel eens met een Dixie doen 😉 Wat je ook kiest het is verstandig om je hier verder in te verdiepen.