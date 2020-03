Waarom zou ik een auto leasen?

U leest dit, dus u heeft duidelijk al in uw hoofd om misschien een auto te leasen. Maar waarom zou ervoor kiezen een auto te leasen in plaats van er een te kopen? Bent u er al uit, maar wilt u het liefst voor een kortere periode een auto leasen? En nog niet de juiste dealer gevonden? Er is ook een shortlease in Arnhem te vinden! Klik op de link voor meer informatie. Nog niet helemaal zeker? Lees dan nog even verder.

Daarom zou u leasen

Vindt u het fijn om altijd in een nieuwere auto te rijden? Dat kan met het leasen van een auto. Ook als u liever niet in het bezit bent van een auto maar wel altijd toegang tot een auto wilt hebben dan is leasen iets voor u. Waarom zou ik geen auto willen bezitten, denkt u nu. Dat kan zijn omdat u zich niet bezig wilt houden met alle bijkomende kosten. Denk aan het onderhoud, wegenbelasting en een verzekering. Met een leaseauto hoeft u eigenlijk alleen nog voor de brandstof te zorgen. Een leaseauto kan ook een ideale oplossing voor u zijn als u maar voor kortere tijd een auto nodig heeft. Bijvoorbeeld als u een jaar in het buitenland verblijft. Dit zorgt voor een hoop minder zorgen. Een groot voordeel in zo’n geval is dat u zich niet bezig hoeft te houden met de verkoop van een gebruikte auto wanneer u weer wilt vertrekken.

Vrijheid

Het leasen van een auto geeft u een hoop vrijheid zonder het gedoe van het bezit van een auto. U kunt ervoor kiezen een auto twee maanden te huren, dan een maand niet, om vervolgens misschien opnieuw twee maanden een auto te huren. Lijkt dit op de frequentie waarin u een auto gebruikt? Dan is leasen ideaal omdat u voor de maanden dat u de auto niet gebruikt, ook geen wegenbelasting betaalt.

Verzekering

Een extra tip van ons: check in het contract waar u voor verzekerd bent. Stel dat u een auto ongeluk krijgt, of dat de auto wordt gestolen. Sluit zo nodig een aparte verzekering af die dit soort problemen dekt. Wanneer u dit overkomt wilt u zich niet ook nog zorgen maken om de rekening op de mat.