Vanaf nu zijn er wereldwijd meer dan 2800 escape rooms beschikbaar en elke dag komen er nieuwe bij. Neem bijvoorbeeld de escape room die wordt aangeboden door Kamper Events en stel jezelf de vraag: en stel jezelf de vraag: waarom zijn escape rooms zo populair geworden? Welnu, het antwoord is vrij eenvoudig.

De meesten van ons leiden een druk leven waarin ze moeite hebben om tijd te vinden voor werk, studies, voor de kinderen zorgen, enzovoort. Ieder van ons heeft een heleboel verantwoordelijkheden om dagelijks mee om te gaan. Escape rooms, aan de andere kant, stellen ons in staat om uit onze dagelijkse sleur te stappen en te ervaren hoe het is om een ​​andere persoon te zijn – bijvoorbeeld een personage uit een boek of film. De game duurt slechts ongeveer een uur, maar de unieke en meeslepende ervaring van escape rooms brengt mensen in een andere realiteit. Of je nu ontsnapt uit een zombie-apocalyps, een gevangenis of een ruimteschip in een melkwegstelsel ver weg, een buitengewone en geloofwaardige ervaring geeft je leven meer pit.

Escaperooms zijn meer dan eenvoudige videogames

Escape rooms zijn veel meer dan eenvoudige videogames die plaatsvinden in virtual reality. In plaats van alleen maar naar een computerscherm te staren, doen we eigenlijk iets en nemen we deel aan intellectueel of fysiek werk. Een andere reden voor de populariteit van escape rooms is onze oneindige liefde voor games. Het spelen van games en winnen wordt gevolgd door het gevoel van beloning en prestatie. Neem sporten bijvoorbeeld. Het streven om te winnen is altijd al in de menselijke natuur geweest. We genieten ervan om ergens voor te worden geprezen en beloond.

Verlangen naar nieuwsgierigheid

Escape rooms spelen ook in op het menselijke verlangen naar nieuwsgierigheid. We worden nieuwsgierig geboren en het zit in ons bloed om mysteries te ontdekken en op te lossen. Als we het probleem hebben ontdekt, voelen we ons goed over onszelf. Dat is de reden waarom het niet verwonderlijk is dat veel mensen ‘verslaafden’ in de escape room worden en terugkomen om meer mysteries op te lossen. Escape rooms geeft je het gevoel belangrijk te zijn en deel uit te maken van een team. Teamwerk, een gevoel van vertrouwen en onopgeloste mysteries zijn enkele dingen die mensen erg aantrekken.

Escape rooms zijn goed voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd of achtergrond en vereisen geen specifieke kennis of kwalificaties. Ben je klaar om nu een van de escape rooms te proberen? Kies een escape room en ontdek hoe het is om een ​​echte uitdaging voor jezelf te overwinnen!