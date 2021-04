Waarom zijn elektrische scooters zo populair geworden?

Elektrische scooters zijn de afgelopen jaren een stuk populairder geworden en dit zal naar verwachting alleen maar populairder worden. Door het stijgende aanbod van de elektrische scooters gaat de prijs uiteraard ook omlaag. Hierdoor is de verkoop van de scooters gestegen. Elektrische scooters hebben veel voordelen als je deze vergelijkt met benzine scooters. Na deze blog nog vragen? Klik hier of ga langs bij een scooterwinkel in Almere en die zullen je helpen.

Wat is een elektrische scooter?

Een elektrische scooter, ook wel e-scooter genoemd, is een type scooter die niet afhankelijk is van benzine maar van elektriciteit. Het benzine motorblok is vervangen door een elektromotor en de benzinetank is vervangen door een accu. U kunt (meestal verwijderbare) batterijen gemakkelijk thuis of elders opladen zonder dat u bij een benzinestation hoeft te zitten.

Voordelen van een e-scooter

Elektrische scooters zijn gunstiger voor het milieu. Omdat er geen brandstof is om te verbranden, zijn er ook geen emissies. Er zijn al veel milieuzones in Nederland waar je met bepaalde bromfietsen en scooters met verbrandingsmotor niet meer mag komen. Er zullen in de toekomst meer van dergelijke gebieden zijn, die uw voogden niet zullen storen. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe scooters elektrisch zijn.

Daarnaast is elektrisch rijden een stuk goedkoper dan een benzine scooter. Per kilometer ben je 6 keer zo goedkoop uit met een e-scooter dan met een benzine scooter. Ook heb je bij een e-scooter minder last van onderhoud en heb je geen last van lawaai. En de motor is een stuk krachtiger dan een benzine scooter. Genoeg voordelen dus!