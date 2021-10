Wij als Nederlanders kunnen maar wat graag genieten van kamperen. We hebben ook niet voor niks vele campings in Nederland die in de zomerse maanden vol staan met caravans, campers en tenten. Het is voor de kinderen vaak ook een ontzettend leuke plek om te zijn en andere vriendjes en vriendinnetjes te maken. Waarom we nou zo dol zijn op kamperen leggen wij aan je uit!

De natuur in

Even weg uit de stad en je even terugtrekken in de natuur. Eén van de redenen dat we graag willen kamperen. We merken namelijk vooral dat het mensen in de stad zijn die graag in de zomermaanden naar een plek gaan om te kamperen en te genieten van de rust. Vroeger was kamperen eigenlijk alleen iets voor de elite. Om bij een drukke week even te ontsnappen aan deze drukte door te gaan kamperen.

Het duurt soms even

Vind jij kamperen niet leuk of denk je dat je het niet leuk gaat vinden? Kamperen kun je leren. Je moet alleen even weten hoe het werkt en hoe je juist enorm kan genieten van een tent op een veld. Allereerst is het opzetten van een tent soms niet altijd even makkelijk. Door dit vaker te doen krijg je handigheid in het opzetten. Daarnaast is het met slecht weer niet even leuk om op een camping te staan, maar ook dit heeft iets. Zorg ervoor dat je tent goed bestand is tegen water en ga binnen heerlijk spelletjes doen.

Mooiste plekken

Als je gaat kamperen bijvoorbeeld met schoolkamp in Kampen, kun je op de mooiste plekken komen in Nederland. Denk aan Kampeerterrein de Abbert die omringt is met een prachtige omgeving en outdooractiviteiten.