We denken er liever niet aan, maar iedereen krijgt er op een gegeven moment mee te maken: het opstellen van een testament. Wat gebeurt er met uw eigendommen? Wie krijgt wat? Allemaal vragen die een testament kunnen voorkomen en waar een bijvoorbeeld notaris in Enschede u mee kan helpen. Het is geen verplicht document, maar het is wel handig om op te stellen. Waarom? Hier zijn drie redenen.

U hebt de controle

Wanneer u zelf een testament opstelt, hebt u controle over hoeveel iemand krijgt of niet krijgt. Denk hierbij aan geld, waardevolle spullen, vastgoed en misschien wel aandelen. Verder kunt u in uw testament ook beslissen, mocht u jonge kinderen hebben, wie hiervan de voogd wordt. Dit wordt natuurlijk overzien, maar wanneer je een testament opstelt zullen veel dingen al vaststaan waar anderen geen veranderingen in mogen brengen.

Het scheelt familie een proces

Mocht u geen testament hebben, dan wordt het al een stuk lastiger om te beslissen wat er met uw erfenis gebeurt. Wie krijgt wat? Vaak duurt zo’n proces lang. Dat is onnodig. Regel het van tevoren.

Het kan onenigheid voorkomen

Een erfenis kan behoorlijk wat losmaken in een familie. Wie mag nou wat hebben? Wie verdient wat? Dat soort onenigheid kunt u voorkomen door een testament op te stellen.

Iedereens leven is verschillend, dus iedereen testament zal er weer anders uitzien. Daarom is het belangrijk dat u grondig hier mee bent. Schakel als het nodig is een notaris is die u hiermee kan helpen.