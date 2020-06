Om bij te houden of het sporten goed gaat, is het belangrijk om je activiteiten bij te houden. Dit kan onder andere met een smartwatch, maar ook met een activity tracker! De laatste groep is speciaal voor de sportievelingen onder ons. De Fen Company biedt ze ook aan. Weet je nog niet zeker of je er een wil aanschaffen? Dan zijn hier een aantal punten die je zou kunnen overwegen!

Alle info om je pols

Wanneer je een activity tracker hebt, heb je altijd al je informatie bij je wat betreft je lichaam: je hartslag, aantal calorieën wat je verbrandt, het aantal stappen wat je zet, je slaapkwaliteit en zelfs je bloeddruk. Maar ik hoor je al vragen: dat kan ik toch ook met mijn telefoon? Daar heb je wel gelijk in, maar het ideale aan een activity tracker is toch echt wel dat hij om je pols zit. Zo hoef je je nooit meer zorgen te maken over opberging. Jurk aan? Broek zonder broekzakken? Geen probleem!

Niet duur

Je kunt Activity trackers in allerlei prijsklassen vinden, zo goedkoop als 10 euro en zo duur als 100 euro. Activity trackers variëren dus erg in prijs. Ze hoeven dus ook helemaal niet duur te zijn. Tuurlijk zitten er wel dure modellen tussen, maar op een budget kun je ook een prima model vinden. Deze zijn onder andere te vinden bij de Fen Company. Wat je ook nog wel eens ziet voorkomen is dat mensen smartwatches kopen. Deze zijn ook te gebruiken om je (sport)activiteiten mee bij te houden, maar als dat het enige is waar je hem voor wil gebruiken is een activity tracker veel geschikter.

Comfortabel

Activity trackers zijn speciaal bedoeld voor sport. Er wordt daarom dus rekening gehouden met zweet- en waterbestendigheid, comfort, functies en duurzaamheid. Hoe uitgebreid en goed de tracker is verschilt natuurlijk. Over het algemeen zijn duurdere modellen beter uitgerust. Maar soms heb je geen behoefte aan al die extra foefjes! De behoeftes verschillen per persoon, maar over het algemeen houden alle fatsoenlijke modellen wel aan dat ze comfortabel genoeg zijn om de hele dag door te dragen zodat je de hele dag door alles kan bijhouden.

Iedereen heeft zijn eigen behoeftes wat betreft sport en wearables. Sommigen willen alle extra foefjes, anderen weer niet. Zorg er dus voor dat je van tevoren weet waar je naar zoekt en welke dingen je belangrijk vindt om op een activity tracker te hebben. Er is behoorlijk wat variatie tussen de verschillende modellen, maar er bestaat voor ieder wat wils.