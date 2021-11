Als je ooit getuige geweest bent van een schouwbrand, maakt dat een serieuze indruk op je. Je ziet de angst in de ogen van de bewoners die hun ergste nachtmerrie vrezen te beleven: het uitbranden van hun huis. Nu hoeft het niet altijd zo’n vaart te lopen als de brandweer er op tijd bij is, maar je leert door zulke ervaringen wel het beroep van schoorsteenveger meer appreciëren. Iedereen heeft trouwens wel eens gehoord van mensen die bezweken zijn aan het inademen van koolmonoxide. Ook bij het voorkomen van zo’n drama kan een gerichte en grondige schoorsteen reparatie cruciaal zijn.

Schoorsteenvegen

Een gebrek aan onderhoud van je schoorsteen kan koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Verstopte of onvoldoende gereinigde schoorsteenkanalen kunnen ook andere problemen veroorzaken aan je luchtwegen. Laat een specialist op deskundige wijze van boven op het dak naar beneden toe zijn werk doen en je krijgt er op de koop een attest voor je brandverzekering bij dat een jaar geldig is. Ga nooit laks om met je schoorsteen: een stom vogelnest dat de boel verstopt kan voldoende zijn om je gezondheid of zelfs je leven in gevaar te brengen.

Reparatie en inspectie

Misschien is er een lek aan je schoorsteen en heb je vocht op de muren vlakbij de schouw. Contacteer ook dan je schoorsteenveger voor een schoorsteen reparatie. Zo’n lek kan op langere termijn immers je dakconstructie negatief beïnvloeden. Op een bepaald moment kan het ook zijn dat je hele schoorsteen aan vervanging toe is. Probeer dat uiteraard te vermijden door een grondige inspectie. Die kan immers voorkomen dat problemen te groot of gevaarlijk worden. Soms komen er onvoldoende verbrande deeltjes vast te zitten in het rookkanaal om daar een gevaarlijk, uiterst brandbaar laagje te vormen, creosoot genoemd. Dat kan een trigger voor schoorsteenbrand zijn. Drie pijlers dus: inspectie, eventueel reparatie en zeker schoorsteenvegen.