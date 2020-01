Waarom een infrarood sauna kopen?

We leven in een drukke wereld, waar er veel van je gevergd wordt en hierdoor voel je je misschien op sommige dagen minder vitaal dan je zou willen. Een infrarood sauna kopen kan hierin een oplossing zijn om snel en effectief weer een geweldig gevoel te krijgen. Iedereen is het er wel over eens dat saunatherapie ‒ wat al eeuwen bestaat ‒ een perfecte manier is om je lichaam te ontgiften.

Maar wist je dat infraroodsauna’s met een geavanceerd spectrum nog een stapje verder gaan met de essentie het lichaam te verwarmen tot in cellulair niveau waar de meeste ophoping van lichamelijke afvalstoffen zitten. De doordringende warmte van infrarood is de meest effectieve manier voor het opwekken van een metabolische activiteit. Hiermee bevorder je de afgifte van opgeslagen toxines ‒ mee veroorzaakt door lever en nieren ‒ door ze uit te zweten.

Infraroodsauna vs traditionele sauna.

Welke de voorkeur geniet is voor ieder persoon verschillend. Sommige mensen vinden een traditionele sauna fijner, ze voelen graag de hete temperaturen afkomstig van de met water overgoten hete stenen. Wellicht nog wat eucalyptus toegevoegd aan het water om de longen even lekker open te zetten. Inderdaad er gaat niets boven een zweetsessie van 30 minuten in een sauna. Maar als al de hoge temperatuur van een traditionele sauna je gewoon teveel is, kan een infraroodsauna dezelfde voordelen bieden zonder die extreme hitte.

Hetzelfde effect van pijnlijke spieren te verlichten, je algehele gezondheid en welzijn te verbeteren geldt ook voor een infrarood sauna zonder die extreme temperatuur. Door gebruik te maken van infrarood panelen, waarmee de warmte makkelijk het menselijk weefsel binnendringt, wordt het lichaam eerder opgewarmd dan de lucht in de ruimte waar je je bevindt. Tachtig procent van de infraroodstraling verwarmd direct je lichaam. Doordat deze straling dieper doordringt dan verwarmde lucht, zul je merken dat je heviger zweet bij een lagere temperatuur. Laat je informeren door Bodyfit.nl over de vele mogelijkheden bij infraroodsauna’s.