GPS speelt een belangrijke rol in alle soorten toepassingen die worden gebruikt door het leger en de eerste hulpverleners, net als voor commercieel en persoonlijk gebruik, welke aan te schaffen zijn in de Spy Shop. In deze blog worden de verschillende manieren om GPS in te zetten besproken.

GPS voor militair gebruik

GPS wordt gebruikt om troepenbewegingen, vliegtuigen en de navigatie op zee te volgen. Dit is zeer belangrijk voor militaire eenheden die in onbekend gebied zijn gestationeerd of die ‘s nachts onderweg zijn.

Opsporing en redding

GPS-tracking wordt ook gebruikt bij zoek- en reddingsoperaties. Het helpt reddingsteams bij te houden waar ze hebben gezocht of zelfs informatie te krijgen van de telefoon of het GPS-apparaat van een persoon die bijvoorbeeld verdwaald is.

GPS voertuig tracken

Bedrijven gebruiken vaak GPS-tracking om hun voertuigen te controleren. Door GPS-apparaten op de voertuigen te installeren, kunnen beheerders van deze voertuigen de locaties en statussen van hun chauffeurs volgen en belangrijke inzichten verkrijgen over de efficiëntie van de diensten die deze chauffeurs leveren.

GPS voor recreatief gebruik

De meeste wearable tech zoals horloges die worden gebruikt bij hardlopen, fietsen en wandelen maken gebruik van GPS-tracking, waardoor gebruikers informatie krijgen over de afgelegde afstand, hun snelheid of waar ze zich in de wildernis bevinden. Met de toename van het gebruik van smartphones, dragen we bijna allemaal GPS-volgapparatuur overal mee naartoe.

GPS is een onmisbaar systeem geworden die door vrijwel iedereen wereldwijd op dagelijks niveau wordt gebruikt. Of je nou je locatie van je mobiel aanzet of dat je een pakketje laat track & tracen, GPS is vrijwel onmisbaar geworden