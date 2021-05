Waar plaats je een spiegel in je huis?

Spiegels zijn een van de belangrijkste elementen in decoratie geworden . Het is echter niet de moeite waard om het simpelweg op een dressoir te plaatsen of tegen een muur van het huis te leunen, want je moet met verschillende aspecten rekening houden. De plaats waar spiegels worden geplaatst kan het visuele aspect van een kamer volledig veranderen.

Tips bij het decoreren met spiegels

Een spiegel moet altijd zo worden geplaatst dat deze niets onaangenaams reflecteert, zoals rommelige kleding of onaangenaam uitzicht vanuit het raam.

De entree van de woning is tevens een ruimte waarin doorgaans een spiegel wordt geplaatst, bijvoorbeeld om te kijken hoe je eruitziet voordat je naar buiten gaat. Bovendien zijn veel gangen smal en vaag , dus als je een spiegel op de juiste plek plaatst, kun je dat effect omkeren.

Als je een meubelstuk in een donkere hoek hebt staan ​​en het op de een of andere manier wilt accentueren , plaats je er het beste een kleine spiegel op.

Het is niet nodig om alleen aan de weerspiegeling te denken , maar het type of de vorm van de spiegel zal ook een grote invloed hebben op de rest van de versiering en de manier waarop deze de persoonlijkheid weerspiegelt van de persoon die in dat huis woont.

Durf een spiegel online te kopen

Veel mensen zijn het zat om winkel in, winkel uit op zoek te gaan naar de perfecte spiegels. Het aanbod binnen één shop is meestal ook beperkt omdat het onmogelijk is aan ieders smaak en budget te voldoen. Daarom is het een goed idee om inspiratie online op te doen. Zo zal je een verscheidenheid aan stijlen, vormen en kaders ontdekken, die je gemakkelijk thuis laat leveren.