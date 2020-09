Waar moet je op letten bij het kopen van een horloge

Een horloge is bij zowel mannen als vrouwen een geliefde accessoire. Het geeft onze outfit nét even dat beetje extra en het kan verschillende stijlen uitstralen. Over het algemeen zijn horloges sieraden die je met zorg uitkiest, aangezien hier best een flink prijskaartje aan kan hangen. Het is dan ook goed om je van te voren te verdiepen in welk horloge je wilt, zodat je later geen spijt krijgt en het horloge na een aantal maanden zat bent. Maar hoe kies je nu het juiste horloge en waar moet je allemaal op letten? Wij vertellen het je in dit artikel!

Het uurwerk

Er zijn verschillende uurwerken waar je uit kunt kiezen. Zo heb je een mechanisch uurwerk, die loopt op een ontspringende veer. Maar je hebt ook een quartz uurwerk, deze loopt op een batterij. Dit is de iets modernere variant en tegenwoordig bevatten veel horloges een quartz uurwerk. Een mechanisch uurwerk hoeft niet met de hand te worden opgewonden en wordt gezien als een écht horloge. Deze zijn dan ook iets duurder dan horloges met een ander uurwerk. Hiernaast is tegenwoordig een smart watch ook erg hip. Deze heeft geen uurwerk, maar is als het ware een klein computertje. Hierop kun je naast de tijd ook zien wat de temperatuur is, hoeveel stappen je hebt gezet en wanneer je een belletje of berichtje krijgt.

Merk

Verder bestaan er zo onwijs veel horloges dat we ons kunnen voorstellen dat het lastig is om een merk te kiezen. Over het algemeen raden we je aan om voor een merk te kiezen die een goede kwaliteit levert en waardoor de horloges dus iets duurder zijn. Zo weet je zeker dat het horloge voor een langere tijd meegaat en dat deze niet snel kapot gaat. Daarom kun je beter een Grand Seiko kopen in plaats van een horloge van een tientje op de markt.