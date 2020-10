Waar moet je op letten bij het kiezen van een goede fysio

Veel mensen gaan krijgen wel eens te maken met lichamelijke klachten, waarvoor ze naar een fysio moeten. Vaak ben je hier na een paar weken weer vanaf, maar in ernstige gevallen moet je een langer behandeltraject in. Dit is natuurlijk niet fijn, maar wel noodzakelijk. Het is dan ook goed om een fysiotherapeut te kiezen die bij je past en waar je het meeste baat bij hebt. Maar hoe vind je nu een goede fysio en waar moet je op letten? Je leest het hier!

Specialisaties

Elke fysiopraktijk heeft weer andere specialisaties. Zo kan de één gespecialiseerd zijn in manuele therapie en de ander in sportfysiotherapie. Kijk daarom altijd goed van te voren naar welke specialisatie het beste past bij jouw klachten. Verder heb je ook specialisaties als kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, oedeemfysiotherapie en nog veel meer. Vaak weet je zelf wel onder welke specialisatie je klachten vallen, maar je kunt het ook vragen aan je huisarts of opzoeken op internet.

Locatie

Hiernaast is de locatie natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Een fysio moet natuurlijk niet te ver weg zitten van je woonplaats. Tegenwoordig heb je vaak meerdere praktijken in de buurt waar je uit kunt kiezen. Woon je bijvoorbeeld in Ypenburg? Zoek dan naar fysiotherapie Ypenburg en kijk welke praktijk het beste bij jou past.

Verzekering

Voordat je contact opneemt is het goed om te controleren of je van de zorgverzekering zelf een praktijk mag kiezen en of je een verwijsbrief nodig hebt. Hiernaast kun je je tegenwoordig laten verzekeren voor bepaalde behandelingen. Hierbij krijg je meestal de eerste zoveel behandelingen vergoed van de verzekeraar. Heb je je niet verzekerd? Dan is het verstandig om hier eerst even naar te kijken om overbodige kosten te voorkomen. Hiervoor kun je het beste even contact opnemen met je verzekeraar.