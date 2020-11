Waar kun je je Paysafecard zoal kopen?

Een Paysafecard is zoals bekend een card waar een pincode op staat. Deze pincode kun je vervolgens op allerlei plekken op internet gebruiken als betaalmiddel. Paysafe kopen is iets dat je tegenwoordig trouwens ook al op diverse plaatsen kunt doen. Oorspronkelijk deed je dat voornamelijk bij de fysieke winkels van Albert Heijn, Spar, Shell, Esso, Prima en Kruidvat. Tegenwoordig hoef je echter niet meer per se de deur uit voor je Paysafecard. Je kunt nu namelijk ook online je Paysafecard kopen. In het laatste geval is het dan natuurlijk wel zo dat je online moet betalen, bijvoorbeeld per iDeal, creditcard of PayPal. Nadat je je Paysafecard gekocht hebt zul je ‘m natuurlijk ook eens willen gebruiken. Lees hieronder hoe dat in z’n werk gaat.

Zo gebruik je je paysafecard

Bij het aanschaffen van je Paysafecard heb je een bepaald tegoed op je card gezet. Dit functioneert op basis van het prepaid principe. Het bedrag is hierbij altijd 10, 25, 50 of 100 euro. Op je card staat vervolgens een pincode van zestien cijfers Bij een webshop die de Paysafecard als betaalmogelijkheid heeft kun je simpelweg deze pincode invoeren op het moment dat je gaat betalen. Natuurlijk is er dan aan grote kans dat je niet in één keer het hele tegoed opmaakt. Dit is echter geen probleem: als je nog een resterend tegoed overhoudt, dan kun je dit gewoon bij een volgende betaling gebruiken.