Waar gaat jouw vakantiegeld heen?

De maand Mei is weer aangebroken en voor veel werknemers betekent dit dat ze vakantiegeld krijgen. Wat ga jij dit met dit geld doen? Wij geven je enkele tips wat jij met jouw verdiende vakantiegeld kan gaan doen.

De tuin verfraaien

Waarschijnlijk ligt de tuin er al jaren hetzelfde bij. Wellicht vind je het prima zo, maar toch zou je het wel eens willen aanpakken. Een mooie overkapping, nieuwe beplanting of een compleet nieuwe inrichting. De tuin aanpakken kost over het algemeen wel een aantal centen. Zeker een overkapping een een tuinhuis zijn investeringen. Daarnaast is het (her)inrichten ook een vak apart. Schakel daarom de hovenier in Loosdrecht in voor het aanleggen van een droomtuin. Meer informatie? Kijk eens op Koushoveniers.nl voor de mooiste projecten.

Op vakantie gaan

Logisch natuurlijk. Vakantiegeld is uiteindelijk bedoeld om op vakantie te gaan. Op het moment van schrijven wordt er door de versoepelingen ook steeds meer mogelijk en is het ondertussen mogelijk om een vakantie naar Portugal of de Griekse eilanden te boeken. Kan jij dan eindelijk dit jaar weer op een wit strand liggen met een cocktail in jouw hand? Aan jou de keuze!

Sparen

Dit klinkt natuurlijk een minder stuk aantrekkelijk. Sparen levert momenteel niets op, maar gaat je in de toekomst zeker redden. Je zult altijd zien dat wanneer je net even iets minder te besteden hebt de wasmachine of droger het laat afweten. Zie jij je vakantiegeld echt als iets extra’s? Dan kun je altijd nog gaan beleggen. Denk aan cryptomunten of aandelen. Wel loop je hier altijd risico jouw geld te verliezen.