Na een lange dag op werk stap je eindelijk de buitenlucht weer in. Je kan maar aan een ding denken: het etentje wat je vanavond hebt. Al weken kijk je er naar uit. De menukaart heb je al opgezocht en je weet precies wat je wil hebben. Onderweg naar het restaurant loop je al te watertanden, maar je mond droogt op zodra je het restaurant binnenloopt. De tranen vormen zich in je ogen wanneer je de overweldigende geur ruikt. Wat is dat toch? Dat kan alleen maar de keuken zijn. Laat dat etentje maar zitten. Gebruiken ze soms geen geurfilterkasten hier?

Deze ervaring wens je toch niemand toe? Als klant is dat het laatste waar je op zit te wachten, en als restauranteigenaar wil je zo’n situatie als de plaag vermijden. Je wilt geen klachten binnenkrijgen of zelfs klanten verliezen door een vieze geur in je restaurant natuurlijk. Daar zijn gelukkig afzuigkappen voor, maar als die geur en al dat vet via een buis naar buiten wordt geblazen, heb je vervolgens je buren aan de deur. Die zijn er ook niet zo blij mee. En al die vetdeeltjes zwevend door de lucht zijn ook niet bepaald gezond. Gelukkig is dit probleem op te lossen door een geurfilterkast te installeren!

Wat doet een geurfilterkast?

In de horeca is de keuken dé bron van alle geurtjes en vetdeeltjes. Dit is niet bepaald een fijne omgeving waar je in wil zitten wanneer je aan het eten bent. Een afzuigkap lost al een deel van het probleem op, maar om te voorkomen dat de geur buiten blijft hangen, heb je een geurfilterkast nodig. Een geurfilterkast is een grote luchtreiniger die is verbonden aan de afzuigkap. Deze bevat een filter die een groot deel van de onaangename geuren wegfiltert. Ook vette en onaangename geuren kunnen worden weggefilterd. Dit zorgt er zoveel mogelijk voor dat de geuren niet blijven hangen.

Is het verplicht?

Volgens de wet is het verplicht om een geurfilterkast te hebben als horeca-ondernemer. Daarnaast mogen gemeenten ook nog eens extra eisen stellen. Wees je dus wel bewust van de regels. Het heeft namelijk te maken met de gezondheid van je werknemers en ook je klanten (en eventueel buren) die je niet in gevaar wil brengen.

Verschillende soorten

Er zijn veel verschillende soorten geurfilterkasten die allemaal weer net iets anders werken. Een ozon ontgeuringsinstallatie bijvoorbeeld helpt goed tegen een mindere vetafzetting doordat de stof de vetdeeltjes omzet in water en droge mineralen. Verder heb je ook nog roetfiltersystemen die de temperatuur van de hete lucht reguleert om de kans op brand verminderen.

Een geurfilterkast houdt de viezen en onaangename geuren dus uit je restaurant en weg van de buitenlucht. Dit is dus goed voor de gezondheid van je personeel en je klanten. En je klanten kunnen in alle rust en vrede van hun maaltijd genieten. Zeker een win-winsituatie!