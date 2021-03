Vervoer Rotterdam: auto of scooter?

Je bent toe aan een nieuw vervoersmiddel. Maar wat wil je? Ga je langs een autodealer of kies je een scooterwinkel in Rotterdam? Je bent het reizen met het openbaar vervoer zat. Fietsen is niet je favoriete hobby, dus je staat voor de keuze: wil ik een auto of een scooter?

Woon-werkverkeer

Beide vervoersmiddelen hebben zowel voor- als nadelen. Uiteindelijk maak je een keuze wat het beste bij jou en jouw situatie. Rotterdam is een grote stad, en door deze stad komen kan dus veel tijd kosten. Woon en werk je in Rotterdam, dan is de keuze voor een scooter een goede optie. Is het net te ver en wil je zeker zijn van een droog pak: kies dan voor een auto.

Financiële plaatje

Wat opvalt, is dat mensen vaak een scooter kopen als tweede vervoermiddel. De kosten van een nieuwe scooter en een nieuwe auto liggen ver uit elkaar. Een nieuwe scooter koop je al tussen de €1200 en €3500. Voor deze prijs kun je geen nieuwe auto kopen, maar is er wel een ruim aanbod aan tweedehands modellen. Wil jij weten welke scooters er op de markt zijn? Bekijk dan eens de website van scooterconcurrent.nl.

Comfort

Op het gebied van comfort wint de auto het van de scooter. In een auto is het prettiger om lange afstanden te overbruggen. Daarnaast passen er meer mensen in een auto. Een pluspunt van de scooter daarentegen, is het voorkomen van files. Wie elke morgen in de file staat, weet hoe vervelend dit is. Met de scooter kun je overal tussendoor en betaal je vaak geen parkeergeld!