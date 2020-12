Verschillende soorten vloerverwarming

Wil je liever geen radiatoren in huis, maar toch genieten van een lekkere warme woning? Dan is vloerverwarming uit Joure een uitstekend alternatief! Wanneer je je hierin begint te verdiepen, zul je ontdekken dat er diverse soorten vloerverwarming bestaan. Maar, hoe bepaal je nou welke het meest geschikt is? Wij nemen er een aantal voor je door! Wil je na het lezen van onderstaande tekst nog graag wat meer informatie over de verschillende mogelijkheden? Neem dan eens contact op met Ecoheat!

Vloerverwarming op natbouw

Vloerverwarming op natbouw is tot op heden nog steeds het meest gebruikte systeem. Wanneer je voor een natbouwsysteem kiest, worden de buizen in een laag cement geplaatst. Het grootste voordeel hiervan is dat de warmte bij dit systeem uitstekend wordt vastgehouden en beter geleid dan bij droogbouw. Daarentegen moet je er wel rekening mee houden dat de vloer iets hoger komt te liggen en het een aantal weken duurt voordat je gebruik kunt maken van de vloerverwarming.

Vloerverwarming op droogbouw

Net gaven we al aan dat je er bij een natbouwsysteem rekening mee moet houden dat de vloer hoger komt te liggen. Wanneer dit niet mogelijk is, kun je in dat geval kiezen voor vloerverwarming op droogbouw. Vaak is dit de beste keuze wanneer je een wat ouder huis hebt, een huis van houtskelet of een houten vloer. Vloerverwarming op droogbouw wordt geplaatst door middel van zogeheten noppenplaten. De grootste voordelen? Het warmt snel op, is geschikt voor badkamers, kan snel aangelegd worden én is zuinig.

Elektrische vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming is, in tegenstelling tot bovenstaande soorten, niet aangesloten op je CV-unit. Elektrische vloerverwarming bestaat uit eenvoudige dunne matjes die je over een oude vloer heen kunt leggen. Ze zijn eenvoudig aan te sluiten en warmen bovendien snel op waardoor ze ook perfect zijn voor kleine ruimtes als het toilet en de badkamer.