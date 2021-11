Voor iedere liefhebber van tuinieren is het inzetten van een kas dé manier om het hele jaar door bezig te zijn met je favoriete hobby. Er zijn flink veel verschillende soorten tuinkassen beschikbaar. Zo biedt Hazenberg Tuinkassen aan voor iedereen! Gaat het om vrijstaande kassen kopen of muurkassen, Hazenberg heeft het allemaal voor jou! De verschillen in de kassen zitten voornamelijk in het formaat en de soort planten die je wilt gaan verbouwen in de kas.

De volgende soorten tuinkassen zijn beschikbaar:

Mini-kweekkas

Een mini-kweekkas is een kleine kweekbak geschikt om zaadjes en/of stekjes in te laten groeien. Deze mini-kweekkas kan gemakkelijk worden geplaatst op bijvoorbeeld de vensterbank of in grotere kassen.

Tunnelbogen

Een tunnelboog wordt ingezet om de wat jongere planten goed te laten groeien. Door deze tunnelboog over de planten te plaatsen, worden deze beschermd tegen de weersomstandigheden en kunnen ze zo doorgaan met groeien. Deze tunnelboog is alleen mogelijk te gebruiken wanneer je lage planten gaat verbouwen.

Muurkas

Deze kassen worden geplaatst naast je huis om zo de planten te laten overwinteren. De planten blijven overwinteren door de warmte die je huis afstoot. Het enige nadeel van de muurkas is de lichtinval. De muur zal deze lichtinval verminderen.

Tomatenkas

Een tomatenkas bestaat uit gaas of folie en beschermen de tomaten tegen de tomatenziekte. Ook andere ‘kleine’ gewassen zijn te verbouwen in deze kas. Denk aan komkommers en paprika’s.

Tunnelkas

Een tunnelkas is de uitkomst voor mensen die geen kas in hun tuin willen plaatsen, maar wel het gehele jaar door willen gaan met tuinieren. Een tunnelkas is een goedkopere en lichtere versie van glazen kas. Een tunnelkas is bijna net zo effectief als een glazen kas.