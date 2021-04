Verschillende soorten metalen

Metaalbewerking is een erg breed begrip. Er zijn heel veel verschillende manieren van metaal bewerken. Zo heb je: slijpen, zagen, lassen, CNC draaien, CNC frezen, CNC verspaning, constructiewerk, metaal frezen, robotlassen, constructielassen. Ook zijn er veel verschillende metalen. Zo heb je staal, ijzer, kobalt, nikkel, goud, aluminium, koper en nog veel meer. In deze blog geven wij je wat meer info over metaalsoorten.

Hoe produceren we metaal?

Metalen worden vaak niet in heldere vormen gevonden maar worden gedolven uit de natuurlijk. Dit noemen ze ook wel erts. Er zijn wel een aantal metalen die in zuivere vorm gevonden kunnen worden. Denk hierbij aan goud, zilver en koper.

De ertsen worden vaak gedolven uit mijnen. Hierna gaat de erts twee processen door namelijk het flotatie en pelletiseerproces. Door dit proces wordt het het ijzer omgevormd tot knikkers met een hoog ijzergehalte. Vervolgens worden de knikkers verscheept naar ovens die een temperatuur van 2000 graden kunnen aantikken. Door dit proces ontstaat er gesmolten ijzer in de oven. Hierna wordt het metaal vorm gegeven door middel van gieten en walsen.

Ferro- of non-ferrometalen

Metalen en legeringen worden ingedeeld in twee categorie├źn. Namelijke ferro- en non- ferrometalen. Het verschil tussen deze twee metalen is dat in de een ijzer zit en in de ander niet. Fe is de scheikundige term voor ijzer dus vandaar deze naam. In ferro metalen zit dus ijzer en in non ferrometalen zit geen ijzer. Zier hieronder voorbeelden van ferro- en non ferro metalen.

Ferro metalen:

-Staal

-Gietijzer

-RVS

-Kobalt

Non ferro metalen

-Koper

-Goud

-Zilver

-Messing